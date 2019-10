O idoso que confrontou António Costa, esta sexta-feira, no Terreiro do Paço, em Lisboa, é Joaquim Elias, um antigo autarca do CDS na capital. O filho é assessor do CDS na Assembleia Municipal de Lisboa.

As informações foram confirmadas por Miguel Coelho, presidente da junta de Santa Maria Maior (PS), e por Vasco Morgado, presidente de Junta de Santo António (PSD)

O PS já anunciou que vai apresentar queixa crime contra o autor das afirmações e terceiros por difamação.

Em declarações ao Expresso, João Gonçalves Pereira, diretor de campanha de Assunção Cristas e vereador em Lisboa nega que Elias ainda seja militante do partido e assegura que se desfiliou há muitos anos do partido. João Gonçalves Pereira confirma que o filho do idoso ainda é militante do CDS.

"Isto mostra nervosismo por parte do PS e de António Costa", acusa Gonçalves Pereira. "É normal neste período haver alguma tensão, o que não pode acontecer é que uma terceira ou quarta linha do partido venha tentar passar a bola a outro partido que nada tem a ver e tentar branquear uma atitude de tensão de António Costa".

Quando abordou António Costa, esta sexta-feira, Joaquim Elias disse que era um eleitor socialista de sempre, mas acrescentou que desta vez está "relutante" em votar PS, porque Costa estava numas "merecidas férias" no momento mais crítico da tragédia dos fogos de 2017, em Pedrógão Grande.