Rafael Esteves Martins, assessor de Joacine Katar Moreira, deputada do Livre, deu que falar por usar saia no Parlamento no seu primeiro dia na Assembleia da República. Em entrevista com Manuel Luís Goucha, no Você na TV, na TVI, garantiu que a escolha da saia não teve "uma intenção" uma vez que é apenas "um assessor".

Não, há uma questão: eu estou há três anos fora do país, em Oxford, como leitor de português, em Londres é normalíssimo homens de saia, em Nova Iorque é normalíssimo homens de saia, tudo é normal. Se há coisa que eu prezo é a minha liberdade, não creio que, neste caso não sou eleito por ninguém, não tenho qualquer tipo de poder, eu trabalho para a Joacine. Eu sou livre de escolher se eu ando de saias ou sem cuecas", afirmou Rafael Esteves Martins, de 31 anos.

O assessor da deputada do Livre garantiu que a escolha "não foi [feita] com uma intenção" e até foi discutida com Joacine.

Quando me foi feito o convite, eu disse-lhe: «eu adoro fatos, mas eu não gosto de usar fatos todos os dias. Há dias em que eu vou usar fatos, mas há dias em que eu não vou usar fatos». Eu tive essa conversa com a Joacine. Perguntei-lhe, entre outras coisas, eu visto saias, espero que não haja problema. E ela disse-me logo: «Não, não há problema e se quiseres usar no primeiro dia, usas no primeiro dia» e eu disse-lhe «bom, mas então vou fazer sombra» e ela disse-me: «não fazes sombra nenhuma, não há aqui problema nenhum, tu és livre de fazer o que bem entenderes»", revelou o também professor que contou que chegou a dar aulas de saia em Inglaterra.

Garantindo que não estava à espera desta reação, Rafael Esteves Martins lembrou que "toda a roupa é política" e "sempre produziu discurso, por assim dizer".

É óbvio que num país de certa forma conservador como Portugal, ver um homem na Assembleia da República, sem qualquer poder, a usar uma saia, causa estranhamento", atirou, acrescentando que usa saias em Portugal, em contextos que sabe como é que as pessoas vão reagir.

Quando questionado se fosse deputado se usaria saia, Rafael Esteves Martins diz que isso iria depender dos seus eleitores, coisa que não se aplica nesta situação porque é apenas "um assessor" e "ninguém se interessa" por aquilo "que ele veste".