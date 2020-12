O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, disse esta sexta-feira acreditar que é possível chegar um acordo entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido até domingo, mesmo estando “preparado para todos os cenários”.

O ministro austríaco disse-se igualmente otimista e, aludindo ao acordo alcançado na Cimeira Europeia sobre o quadro financeiro plurianual para 2021-2027 e o fundo de recuperação pós-pandemia, apontou que essa capacidade de consenso o deixa “esperançado” de que também seja possível um acordo sobre a relação futura entre Londres e Bruxelas.

Acredito que a UE funciona sempre melhor sob pressão e a pressão cresce”, disse o representante do governo da Áustria, acentuando, como Santos Silva, que um acordo é do interesse de ambas as partes.