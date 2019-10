Gente Que Não Sabe Estar apercebeu-se que os candidatos dos partidos mais pequenos passaram mais tempo a queixarem-se de que não têm tempo de antena do que a aproveitar o tempo de antena que estavam a ter Tino de Rans não concordou com a distribuição de tempo que Maria Flor Pedroso estava a fazer entre os candidatos e prometeu que ia chegar a casa e contar com o relógio que tinha deixado contar.

Houve tempo ainda para Amândio Madaleno, o candidato do PTP que boicotou uma ação de campanha do próprio partido na Feira do Relógio em protesto com a RTP. Não vai acreditar nos motivos...

Entretanto, Tino de Rans e Gonçalo da Câmara Pereira entraram num despique para ver quem é que fala há mais tempo de ecologia. Mas não foram os únicos: André Ventura e José Pinto Coelho, dois candidatos conhecidos por recusarem a ideologia de género, discutiram quem é que defendia mais e melhor a polícia... e até exibiram orgulhosamente uma pulseira.

Para terminar, Gente Que Não Sabe Estar conseguiu acesso exclusivo ao que ia pela cabeça dos candidatos enquanto esperavam pela vez de falar... Imagina o que disse Santana Lopes para com os seus botões?

O debate já estava longo e Tino de Rans tinha de abandonar... não tinha uma consulta às cinco, mas tinha certamente de ir lavar as camisolas para mais um dia de campanha.