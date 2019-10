No discurso depois de conhecidos os resultados eleitorais, Rui Rio recusou que o PSD tenha tido um mau resultado, até porque não foi tão mau como as sondagens indicavam. O líder do PSD lembrou que a sondagem da SIC e do Expresso dava o Partido Socialista a ter maioria absoluta e o PSD a mais de 10 pontos de distância... Terá sido esta a grande vitória de Rui Rio.

O problema, para a Iniciativa Liberal, é que o povo continua a votar em quem tem feito mal ao país... ou a dar mais votos ao partido errado da geringonça, como defendeu Marisa Matias. Quanto à abstenção, diz o PCP, o problema é das televisões... que atrofiam o povo.

Na cobertura dos resultados da noite eleitoral, as televisões tentaram invocar com os efeitos tecnológicos que, afinal de contas, não servem para grande coisa. Gente Que Não Sabe Estar escolheu um vencedor... e, claro, tinha de fazer igual.

Só que o problema das noites eleitorais é que é difícil perceber quem ganhou, por causa da subjetividade dos dados... Uns veem uma grande vitória, enquanto outros veem uma borboleta a comer um gafanhoto. Por isso, nada melhor do que fazer uma análise exaustiva... a cavalo de um carrossel.

À semelhança de saber quem ganhou as eleições, por causa da subjetividade dos dados, também não é fácil perceber qual a televisão que ganhou as audiências na noite eleitoral...