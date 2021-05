O PSD defendeu esta sexta-feira a introdução de mais variáveis na matriz de risco, embora concorde com os especialistas que se devem manter como “indicadores base” a incidência acumulada de casos de covid-19 e o índice de transmissibilidade (Rt).

A posição dos especialistas é sensata, mas temos de incluir outras variáveis, como a vacinação, a positividade dos testes, ou a ligação epidemiológica entre os casos” , defendeu o deputado e vice-presidente da bancada do PSD Ricardo Baptista Leite.

O deputado e medido falava aos jornalistas no parlamento, após a 21.ª sessão com especialistas sobre a situação da covid-19 em Portugal, na qual os partidos participaram por videoconferência.

Saímos com a mesma convicção com que entrámos: é fundamental tudo fazer para salvar o verão e preparar o inverno”, afirmou, defendendo que a “melhor arma” para avançar para uma vivência endémica do vírus é continuar a apostar na vacinação.