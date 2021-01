O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, elogiou esta sexta-feira as qualidades pessoais e políticas de Ana Gomes e pediu aos eleitores para penalizarem os candidatos presidenciais que negam a ciência, numa referência indireta a André Ventura.

Ricardo Serrão Santos foi esta sexta-feira um dos convidados da conversa online que a candidata presidencial Ana Gomes promove diariamente nas redes sociais, hoje com o tema “Portugal, país sustentável e verde”.

Os cidadãos de países democráticos devem eleger líderes que tomem decisões com base em recomendações científicas e penalizar aqueles que negam a ciência e constroem os populismos, promovendo as falsas notícias” , defendeu o governante.

Ricardo Serrão foi ainda mais concreto: “Nestas eleições, os eleitores devem lembrar-se disso, penalizando o candidato admirador confesso do expoente máximo dessa corrente de populismo e negação da ciência agora de saída da Casa Branca [Donald Trump]”, disse, numa referência implícita a André Ventura.

Sobre Ana Gomes, recordou o seu papel como diplomata no processo de independência de Timor-Leste.

A Ana é uma diplomata particularmente lutadora, persistente e iluminada, todos lhe devemos por termos saído nacionalmente orgulhosos pelo trabalho que naqueles anos realizou sem medo e com sentido de justiça” , realçou.

O antigo eurodeputado - foi colega de Ana Gomes em Bruxelas - apontou ainda à candidata qualidades como “construir pontes” e o seu empenho nas questões ambientais.

Foi com muito gosto e sem surpresa que constatei que os compromissos da Ana Gomes espelham bem estes desafios e preocupações e que temos uma visão partilhada sobre o modelo da economia azul. Força, Ana!”, desejou o primeiro ministro do atual Governo a entrar na campanha de Ana Gomes no período oficial, ainda que em formato online.