Rui Moreira e o PSD fecharam um acordo de estabilidade e governação, esta quarta-feira, após vários dias de conversações entre o movimento independente e os sociais-democratas, confirmou a TVI.

A decisão vai permitir ao executivo a aprovação dos próximos quatro orçamentos da Câmara Municipal do Porto e a governabilidade da cidade.

Este acordo é feito com o objectivo de garantir a estabilidade governativa e acordar medidas para o futuro da cidade”, pode ler-se num documento a que o jornal Público teve acesso.

Sociais-democratas asseguram assim a incorporação de algumas das suas principais propostas para a governação da cidade do Porto. Entre elas destacam-se a transferência de competências para as freguesias, a redução da carga fiscal, medidas para a mobilidade e a criação de uma rede de creches e a redução da factura da água.

De acordo com o documento, o Movimento independente compromete-se a apoiar a candidatura do candidato do PSD para presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Sebastião Feyo de Azevedo.