O presidente do PSD elogiou esta terça-feira o trabalho de preparação do Hospital de São João para uma eventual segunda vaga da pandemia, defendendo que, como no Porto, é possível o país estar preparado para enfrentar um "momento mais pesado".

Rui Rio reuniu-se ao final da manhã com a administração do Centro Hospitalar de São João, no Porto, onde o espaço físico do serviço de urgência vai duplicar para acautelar uma eventual segunda vaga de covid-19. Em simultâneo, adiantou o social-democrata, aquela unidade hospitalar está a trabalhar numa estratégia de recuperação das listas de espera.

Quis visitar um hospital que está a fazer bem aquilo que tem de ser feito para provar a todos os demais e, em parte ao próprio Ministério da Saúde, que é possível que o país se prepare para novembro", afirmou.

O social-democrata considerou desejável que em novembro o país esteja preparado para "aquilo que possa ser o momento mais pesado da pandemia", até porque, sublinhou, não se podem repetir as falhas "naturais" cometidas em março e abril quando não havia conhecimento e todos foram "apanhados de surpresa".

No caso do Centro Hospitalar de São João, Rio adiantou que está a ser assegurada formação a médicos e enfermeiros para que possam trabalhar com os ventiladores, reforçando o número de profissionais que sabem manusear o equipamento.

A administração queixa-se, contudo, do mau funcionamento dos cuidados de saúde primários, que acaba por levar "sem necessidade" os utentes a recorrer aos hospitais.

O Ministério da Saúde tem de olhar a sério para isso porque é absolutamente fundamental que os cuidados primários funcionem", defendeu.

País “não está suficientemente preparado” para enfrentar nova vaga nas escolas

O presidente do PSD considerou hoje que o país "não está suficientemente preparado" para enfrentar uma segunda vaga de covid-19 durante o próximo ano letivo e desafiou o Governo a esclarecer claramente as regras sanitárias a implementar.

Dá-me ideia, sinceramente, de que, neste momento, não está suficientemente claro, nem está suficientemente preparado", afirmou o líder social-democrata em declarações aos jornalistas.

À margem de uma visita ao Centro Hospitalar de São João, no Porto, Rui Rio disse partilhar da preocupação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que na segunda-feira defendeu que a sociedade portuguesa deve ser esclarecida o quanto antes sobre as regras sanitárias para o próximo ano letivo, que não podem ser consideradas apenas para "meia dúzia de eleitos" perceberem.

Para o social-democrata, a abertura do ano letivo é uma matéria que deve preocupar a todos na medida em que está em causa não só o futuro das crianças, mas também do país.

Nesse sentido, Rio considerou necessário que o Governo estabeleça diretrizes muito claras para todas as escolas, por forma a que as instituições possam agir em conformidade, assim como pais, diretores e alunos

Eu com isto não quero fazer demagogia. Tenho consciência clara de que é muito difícil de organizar. Tenho consciência disso, nunca critico aquilo que não tenho a certeza de que é possível fazer melhor. Agora temos de forçar o Governo, como diz e bem o Presidente da República, a dizer exatamente quais as medidas que se pretendem, os meios que existem e como tudo claramente vai funcionar. Isso é preciso. Será ótimo, será ideal? o ótimo e ideal não existem, mas regras tem de haver", salientou.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 851.071 mortos e infetou mais de 25,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.824 pessoas das 58.243 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.