O presidente do PSD e recandidato ao cargo defendeu esta sexta-feira que a data que o Presidente da República escolher para legislativas vai revelar se “quis dar uma ajuda” ao PSD “e, neste caso, mais a um candidato”, Paulo Rangel.

Em entrevista à SIC, na véspera da audiência dos partidos em Belém, Rui Rio apontou 09 de janeiro como a “primeira data” possível para eleições e o dia 16 do mesmo mês como uma data ainda aceitável.

Se, ao arrepio do que sempre disse, atirar com as eleições para o fim de janeiro, para fevereiro… O meu potencial adversário quer fim de fevereiro. Se não for no princípio, eu tenho razão e as desconfianças fazem sentido”, afirmou.