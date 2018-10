O presidente do PSD anunciou, neste sábado, que vai propor à Comissão Política Nacional que vote contra a proposta de Orçamento do Estado para 2019, que diz ser "uma orgia orçamental".

O grande objetivo do país tem de ser o crescimento. Os orçamentos do Estado são uma peça fundamental para este objetivo. Ou se opta pelo futuro ou só se olha o presente. Os orçamentos do Estado deste Governo têm sido sempre a olhar para o presente e o OE2019 olha para as eleições só se preocupando em dar resposta às reivindicações do Bloco de Esquerda e do PCP", afirmou Rui Rio, em conferência de imprensa, no Porto.