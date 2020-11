O líder do PSD disse esta quarta-feira que acredita que a atual legislatura não chegará ao seu termo e que está mais próximo de vir a ser primeiro-ministro, lugar que admitiu não querer chegar de “qualquer maneira”.

Numa conversa conduzida pelo diretor de informação da TVI, Anselmo Crespo, e pelo editor de política do canal, Pedro Benevides, Rio foi questionado sobre o papel da oposição em tempos decisivos para o futuro do país.

A entrevista, transmitida no Jornal das 8, teve também como ponto fulcral o acordo de governação conseguido pelo PSD nos Açores e que implicou acordos de incidência parlamentar com o Chega e o Iniciativa Liberal.

A posição do PSD sobre o Orçamento de Estado para 2021 (OE2021) tem sido clara: o partido votou contra a proposta do Governo na generalidade.

Um orçamento desenhado pelo PS, com forte apoio do PCP e BE, como é que pode ser desenhado de acordo com o que o PSD faria?", começou por questionar.

Rio reiterou o voto contra do PSD na votação final do Orçamento do Estado e até admitiu que uma gestão em duodécimos poderia ser preferível a um documento "pior" do PCP e BE: "É um problema, mas deixe-me dizer que um Orçamento como está e como pode vir a sair da especialidade, não sei se não é pior”, afirmou.

O OE2021 para passar vai ter de ficar pior do que está agora", destacou.

Questionado então se considera preferível um cenário de eleições antecipadas, o líder do PSD fez questão de separar os planos, mas disse duvidar da estabilidade da legislatura.

Da maneira como estou a ver, não me parece fácil que a legislatura vá até ao fim”, afirmou, apontando divisões ao nível do apoio parlamentar e até no Governo.

Se não houver Orçamento, Rio remete as palavras de Costa, que afirmou que se demite “no dia em que necessitar do PSD para viabilizar um Orçamento”. E à pergunta se tal significa que se considera mais próximo de vir a ser primeiro-ministro, respondeu afirmativamente: #Sim, isso acho que sim”.

Não quero chegar a primeiro-ministro de qualquer maneira. Tenho de ter as condições possíveis para fazer o que tem de ser feito. Se ao longo deste tempo for prometendo o impossível, quando chegar a primeiro-ministro já estou diminuído”, disse.

Rio não dá cheque em branco para Estados de Emergência

Num momento em que o Parlamento se prepara para votar a eventual renovação do estado de emergência, Rui Rio foi interrogado sobre qual o papel da oposição em tempos decisivos para o futuro do país.

O atual período de 15 dias de estado de emergência, que foi aprovado no parlamento com votos a favor de PS, PSD e CDS-PP, abstenções de BE, PAN e Chega e votos contra de PCP, PEV e Iniciativa Liberal, termina às 23:59 da próxima segunda-feira, 23 de novembro.

Neste momento, Rio diz manter intacta a cooperação e a ajuda, mas critica a atuação, onde o Governo “fez mal”: "A crítica ajuda o Governo a fazer melhor”

Por outro lado, não dá um cheque em branco nas renovações do estado de emergência: "Se o país precisa de um quadro legal , só no limite é que não vou dar as condições"

Então não vou dar ao Governo as condições para combater a pandemia?", questionou.

Questionado sobre o que faria de diferente, o líder do PSD defende que, sabendo a probabilidade de uma segunda-vaga, negociaria o número de camas do SNS com os privados.