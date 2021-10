Rui Rio assegurou, esta terça-feira no final do debate sobre o Orçamento do Estado na Assembleia da República, que os deputados do PSD na Madeira estão solidários com a decisão da direção nacional do partido.

As informações que eu tenho é que os deputados da Madeira estão perfeitamente solidários com aquilo que é a decisão unânime da direção nacional do partido, a própria comissão política regional da Madeira decidiu o voto contra o orçamento (...) e, portanto, eu devo louvar justamente essa solidariedade", disse Rui Rio.

A Madeira não está à venda, não é agora quem dá mais, tem dignidade e, portanto, está tudo em condições", acrescentou.

Uma reação que surge depois de o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, ter manifestado, esta terça-feira, disponibilidade para conversar com o Governo central sobre o orçamento “se for para defender os interesses” da região.