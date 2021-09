Paulo Rangel está a preparar o terreno para avançar como candidato à liderança do PSD. Sabe a TVI que o social-democrata vai enfrentar Rui Rio independentemente do desfecho das eleições autárquicas, marcadas para 26 de setembro.

Esta será a segunda vez que o eurodeputado vai ser candidato à liderança do partido, depois de em 2010 ter concorrido contra Passos Coelho e Aguiar Branco.

Em 2017 também ponderou avançar com uma candidatura, mas acabou por recuar já perto da data.

Desta vez, Paulo Rangel considera ter todas as condições pessoais e políticas, tendo trilhado um caminho de proximidade com as diferentes estruturas, depois de ter percorrido o país em diferentes projetos.

Ao que a TVI apurou, o social-democrata entende que falta alternativa ao PS, sendo uma das vozes mais críticas do Governo de António Costa.