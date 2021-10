Paulo Rangel assume-se cada vez mais como o principal rival de Rui Rio à liderança do PSD. A TVI sabe que Luís Montenegro e Miguel Relvas vão apoiar a candidatura do eurodeputado.

O ex-líder parlamentar, Montenegro, que chegou a disputar as eleições diretas do partido contra Rui Rio e perdeu à segunda volta, não irá avançar novamente e vai optar por apoiar Rangel.

As vitórias em Lisboa, Coimbra, Funchal ou Portalegre, nas eleições autárquicas, reforçaram a confiança de Rui Rio. Contudo, o atual presidente do partido ainda não esclareceu se vai mesmo avançar com uma recandidatura.

É inequívoco, estamos em muito melhores condições de ganhar as eleições de 2023”, reiterou Rui Rio.

Ainda assim, a lista de candidatos à liderança do PSD poderá ser mais vasta, Jorge Moreira da Silva é outro dos nomes que se começa a perfilar para a corrida.