Rui Rio diz que António Costa está a usar a revisão da lei laboral como um "anel de noivado" ao PCP para manter a maioria.

Sobre as autárquicas, o presidente do PSD diz que assume a responsabilidade se o objetivo do partido não for cumprido.

Mais espaços verdes

O presidente do PSD desafiou hoje os candidatos autárquicos do partido a assumir o compromisso de reforçar os espaços verdes no país, frisando que os sociais-democratas "tem uma tradição muito forte" na área do ambiente.

E se é verdade que os governos têm um papel muito importante na reconversão da indústria, também é verdade que do lado das autarquias é muito importante, na exata medida em que, se fizerem mais parques verdes, mais verde, naturalmente estão a colaborar para aquilo que é a neutralidade carbónica que pretendemos atingir”, desafiou Rui Rio.

Assim, continuou, os candidatos a autarcas pelo PSD às próximas eleições, previstas por lei para o último trimestre deste ano, “têm essa preocupação em cumprir aquilo que é função deles com o ambiente, que é alargar, fundamentalmente, os espaços verdes”.

[É] o compromisso que devemos assumir com os nossos eleitores agora em autárquicas, reforçar os espaços verdes neste país, nas nossas cidades, nas nossas vilas e nas nossas aldeias”, afirmou.

“Esperemos que o Governo vá cumprindo também aquilo que é a sua função, para a redução das emissões de CO2”, desejou numa breve passagem por Celorico da Beira, para assinalar o Dia do Ambiente, hoje celebrado, no Jardim/Parque Carlos Amaral, nesta vila do distrito da Guarda.

“Parei aqui para assinalar o Dia do Ambiente, porque o PSD tem uma tradição muito forte nesta área, desde tempos muito antigos, desde inícios dos anos 80, pelo menos, que me lembre”, justificou.

Uma paragem para “dois dedos de conversa” com o presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira, Carlos Manuel da Fonseca, que se recandidata a mais um mandato e que disse à agência Lusa que “são gestos simpáticos e que caem muito bem” a quem está no poder local.

O Dia Mundial do Ambiente foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 05 de junho de 1972 e é comemorado em mais de 100 países.

A efeméride é celebrada todos os anos numa cidade diferente e com um lema distinto, sendo o deste ano a Restauração de Ecossistemas e o Paquistão o anfitrião global.