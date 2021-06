O presidente do PSD, Rui Rio considera que a situação da final da Liga dos Campeões na cidade do Porto foi duplamente "pior" que o que aconteceu com os festejos do Sporting em Lisboa.

Podíamos ter aprendido com os festejos do Sporting . No Porto ainda foi pior", refere Rio, explicando que a situação sanitária só por si foi pior, mas agravou porque o país devia ter aprendido com o resultado dos festejos em Lisboa.

Questionado pelos jornalistas em Monsanto, o líder da oposição critica a "resposta mitigada" de António Costa e defende que, se fosse eleito primeiro-ministro, a decisão "era óbvia": "A realização da final da Liga dos Campeões em Portugal sim. Desde que não tivesse público, para ser igual".

Rio justifica que "não era justo que possa haver apenas um jogo, e apenas porque não são equipas portuguesas e um público português passarem a ter um estatuto diferente".

As críticas ao Governo estendem-se ainda às medidas para o início da época balnear: "Não faz sentido. Nem percebi bem o que o Governo quer dizer em relação às praias".

"Não há condições" para festejar Santos Populares

O líder do PSD defende ainda que "infelizmente não há condições para festejar os Santos Populares nos termos em que todos estamos habituados" e que "mais vale fazermos o sacrifício e conseguirmos segurar a pandemia".

Rui Rio diz que não aceita a justificação da economia, porque a sociedade estaria a deitar tudo a perder em 48 horas e, dessa forma, piorar ainda mais a situação socio-económica.

Nesse sentido, reforça que se fosse autarca do Porto "não criava condições" para os festejos do S. João como a instalação de carrosséis.