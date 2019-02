O presidente do PSD, Rui Rio, manifesta-se convicto de que os portugueses estão descontentes com os partidos políticos e as “birras partidárias” e assegura que está a “tentar fazer diferente”, admitindo, contudo, que “não é fácil”.

Rio divulgou, esta sexta-feira, na sua conta do Twitter a mensagem que está a enviar, por infomail, aos portugueses e que foi noticiada pelo jornal Público.

A mensagem que estou a enviar, por infomail, aos portugueses: pic.twitter.com/2p92GntbOc — Rui Rio (@RuiRioPSD) February 22, 2019



Cara/o concidadão, estou consciente que está descontente com os partidos políticos. Sei também que não se revê na forma como a maioria dos políticos atua, fomentando birras partidárias que alimentam notícias estéreis e nada contribuem para o desenvolvimento da sociedade”, escreve Rio, no início da missiva.

Por isso, justifica o presidente do PSD, está “a tentar fazer diferente”.

Como seguramente tem reparado, não é fácil. As críticas são muitas e os obstáculos que tenho pela frente exigem uma grande determinação”, afirmou.

O líder social-democrata justifica ainda as tentativas que tem feito de diálogo com outros partidos, defendendo que “o futuro de Portugal reclama um conjunto de reformas estruturais”.

Sabemos que a cultura partidária dominante é o contrário. É a do bota-abaixo. Mas, Portugal exige-nos que assim não seja. Alguns insinuam que isto é ser frouxo. Nós achamos que isto é pôr o interesse de Portugal à frente de tudo o mais”, sublinha.

Na carta aos portugueses, Rio refere ainda que estão “cada vez mais claras as falhas do atual Governo e da sua maioria parlamentar”, considerando que as várias greves “atestam bem as ilusões” que diz terem sido “oportunisticamente vendidas” pelo Governo.