O presidente do PSD reagiu este sábado à rejeição da proposta para a marcação das eleições diretas do PSD para 20 de novembro. O Conselho Nacional rejeitou a data proposta por Rui Rio, aprovando ao invés o dia 27 de novembro para as internas, conforme a proposta de Paulo Rangel.

Em reação após as votações, Rui Rio lamentou que se percam dois meses de luta interna, enquanto o PS vai estar concentrado em esforços para as eleições legislativas de 30 de janeiro.

Sobre as eleições diretas, agora antecipadas, o presidente social-democrata lembra que o seu mandato terminava apenas em fevereiro: "Nunca tive medo de ir a eleições".

Com a aprovação da proposta de Paulo Rangel, o Conselho Nacional estabelece assim que apenas estão elegíveis para votar a 27 de novembro os militantes cujas quotas estejam em dia, outra proposta contrária ao pretendido por Rui Rio. Questionado sobre essa situação, o presidente do PSD foi taxativo: "Os apoiantes do doutor Rangel tiveram medo que o caderno eleitoral fossem os militantes todos".