O presidente do PSD reagiu esta sexta-feira à morte de Jorge Sampaio. Para Rui Rio, o antigo Presidente da República cumpriu o cargo "com muito sentido de Estado".

O líder social-democrata destaca o "trajeto coerente" de Jorge Sampaio, que foi Presidente da República entre 1996 e 2006.

Geria muito bem a proximidade e a distância", afirmou Rui Rio.

Recordando uma história em particular, Rui Rio disse que Jorge Sampaio foi dos primeiros a dar-lhe os parabéns quando foi eleito para a Câmara Municipal do Porto, em 2022.

Quando ganhei foi dos primeiros a dar-me os parabéns", lembrou.

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos expressou as mais sinceras condolências à família de Jorge Sampaio e ao PS.

Sampaio foi um fervoroso militante socialista e defensor das suas ideias em todas as causas que abraçou e em todas as funções que desempenhou num quadro do Estado de Direito democrático", disse.

Apesar das mais profundas divergências políticas com o CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos não deixou de lamentar a morte do antigo Presidente da República e agradecer o papel que desempenhou na libertação de Timor e na defesa dos refugiados.

A Iniciativa Liberal manifestou o seu pesar pela morte de Jorge Sampaio, um “participante ativo na política portuguesa antes e depois do 25 de Abril”, enaltecendo a sua defesa dos direitos humanos.

A Iniciativa Liberal manifesta o seu pesar pelo falecimento de Jorge Sampaio, participante ativo na política portuguesa antes e depois do 25 de Abril, titular do mais alto cargo da Nação e defensor dos Direitos Humanos a nível internacional”, pode ler-se numa breve nota enviada pelo partido liderado pelo liberal João Cotrim Figueiredo.

A Iniciativa Liberal endereçou as suas condolências à família enlutada.

O antigo chefe de Estado estava internado desde dia 27 de agosto no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, com dificuldades respiratórias.

Sampaio estava no Algarve, mas após sentir dificuldades respiratórias, e "dado o seu historial de doente cardíaco", foi transferido para Lisboa, disse na altura com fonte do seu gabinete.