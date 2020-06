O PCP divulgou esta quinta-feira um vídeo e as regras sanitárias para a festa do Avante, que mantém na agenda apesar da pandemia de Covid-19, com um aumento de mais 10 mil metros quadrados para os visitantes.

Na edição do Avante, órgão oficial do PCP, são publicadas duas páginas em que se descreve, ao pormenor, as “medidas de segurança sanitária impostas pelo surto epidémico de Covid-19” para superar “o grande desafio” - realizar a festa em tempo de pandemia – que “fácil não será”, mas “não será seguramente impossível”.

“Só quem não conhecer o coletivo partidário comunista e os amigos da Festa do Avante! é que poderá sinceramente duvidar do êxito de tal empreendimento”, segundo o jornal do PCP, cujo líder, Jerónimo de Sousa, que não dá como certa a realização da festa na Quinta da Atalaia, Seixal, mas continua a prepará-la.

“Sim, é possível continuar a viver (e lutar) e salvaguardar a saúde pública”, lê-se no artigo do Avante.

No total, a área disponível será de 30 mil metros quadrados (mais dez mil do que em anos anteriores), existirão três palcos, haverá uma delimitação de áreas e corredores para se circular, as portas abrem mais cedo para evitar grandes aglomerações de pessoas nas portas que também serão mais.

Também haverá equipas permanentes de limpeza das instalações sanitárias e outras, uma multiplicação de pontos para lavar as mãos, pontos com gel desinfetante e o espaço entre mesas nas esplanadas será alargado para aumentar o distanciamento entre as pessoas.

O vídeo dos comunistas, em que explica estas medidas, dura 01:19.

O palco central, palco 25 de Abril “contará com mais 6000 m2, o Auditório 1.º de Maio deixa de ter cobertura passando a ser um espaço aberto, ao ar livre, com cerca de 5000 m2” e “será ainda criado um terceiro palco de grandes dimensões, que aglutinará a programação prevista para outros palcos”, descreve-se no artigo do jornal.

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, tem dito nas últimas semanas que “a vontade” do partido é realizar a festa, mas a sua realização dependerá das circunstâncias, ou seja, da evolução do surto do novo coronavírus até setembro.

“O PCP tem sempre acompanhado, respeitado aquilo que são medidas de proteção sanitária em todas as circunstâncias. Esta é a garantia que damos”, reafirmou hoje Jerónimo de Sousa, à margem de um encontro com a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas na sede do partido, em Lisboa.