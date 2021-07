A ministra da Saúde afirmou esta quarta-feira no Parlamento que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a recuperar os índices de atividade, depois de ter sido fortemente afetado pela pandemia de covid-19.

Referindo que no ano de 2020 houve apenas "um ligeiro acréscimo" das consultas em atividade existencial em cuidados de saúde primários, Marta Temido diz que existe agora "uma nova realidade".

Em maio de 2021 foram realizadas mais três milhões de consultas que em 2020", destacou a governante, referindo que este mesmo esforço se verifica quando comparado com o mesmo período em 2019.

Segundo a ministra, este esforço deve-se aos profissionais de saúde, e é composto por consultas médicas presenciais e não presenciais.

A melhoria fez-se também nas consultas de enfermagem, com mais quatro milhões de consultas nos primeiros cinco meses do ano, quando comparado com 2020.

Neste ponto, Marta Temido destacou que a atividade não presencial não é contabilizada.