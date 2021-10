A ministra da Saúde, Marta Temido, considerou, nesta sexta-feira, que "não há coincidências" quanto ao momento escolhido para as várias greves anunciadas e que vão afetar o Serviço Nacional de Saúde, particularmente em novembro.

Compreendemos que muitas das aspirações e reivindicações dos profissionais de saúde estiveram contidas devido à pandemia e que estejam todas agora a surgir ao mesmo tempo, mas não há coincidências. Parece que de setembro para outubro, todo o Serviço Nacional de Saúde estava com uma resposta extraordinária está agora a claudicar", afirmou a governante, no Porto, no Hospital Conde de Ferreira, em declarações aos jornalistas, à margem de uma homenagem ao antigo diretor clínico.