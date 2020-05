O secretário de Estado da Educação, João Costa, vai estar, esta quinta-feira à noite, às 22 horas, na TVI24, para uma entrevista onde deverá esclarecer todas as dúvidas sobre o regresso presencial às aulas a 18 de maio.

O Ministério da Educação enviou na terça-feira para as escolas dois documentos com orientações sobre a forma como devem ser retomadas as aulas presenciais para os alunos do 11.º e 12.º ano, que deverão regressar às escolas em 18 de maio, depois de quase dois meses com ensino à distância.

A Fenprof veio dizer, na quarta-feira, que considera que as orientações do ministério da Educação para a reabertura das escolas aos alunos do secundário revelam “irresponsabilidade” e apresentam propostas “absurdas” como manter os estudantes dentro das salas de aula nos intervalos.

Já esta quinta-feira, a Fenprof defendeu esta quinta-feira a realização prévia e periódica de testes a todos os alunos, professores e funcionários não docentes que regressem à escola, considerando que as orientações do Governo são omissas, incoerentes e economicistas.