O PCP da Azambuja rejeitou este domingo a responsabilização de trabalhadores pelo surto de Covid-19 num polo empresarial daquele concelho, lamentou declarações da ministra da Saúde nesse sentido e exigiu “medidas concretas”.

Em comunicado, a estrutura concelhia do PCP da Azambuja, no distrito de Lisboa, “rejeita a responsabilização dos trabalhadores pela situação criada e a ilibação das entidades empregadoras, como fez a ministra da Saúde, não referindo as condições de transporte, em particular na Linha de Azambuja”.

Em conferência de imprensa realizada no sábado, a ministra Marta Temido afirmou que os surtos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, que são “um foco prioritário de atenção” das autoridades de saúde, têm origem provável em comportamentos individuais de maior relaxamento em momento de pausa no trabalho.

No seu comunicado deste domingo, a Comissão Concelhia de Azambuja do PCP exige ainda “medidas concretas do Governo, perante a dramática situação no concelho”, como a realização de testes a todos os trabalhadores em empresas da área.

Reclama igualmente a “definição de planos de Saúde Pública e de Higiene e Segurança no Trabalho, dotação de todos com equipamentos de proteção individual, a suportar pelas entidades empregadoras, e o aumento da oferta de transportes públicos e coletivos”.

Tudo, acrescenta, “sem implicar a perda de direitos ou de rendimentos dos trabalhadores”.

Nos últimos dias foram reportados focos de infeção na zona da Azambuja, na região da Grande Lisboa. A TVI sabe que já foram comfirmados 91 casos de trabalhadores infetados na Sonae MC.

