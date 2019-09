Desta vez, os resultados da sondagem diária não foram positivos para nenhum dos partidos com representação parlamentar, à exceção do PAN. De acordo com as sondagens da Pitagórica para a TVI, Jornal de Notícias (JN) e TSF, de quinta para sexta-feira, PS, PSD, BE, CDU e CDS desceram nas intenções de voto.

As quedas mais acentuadas foram registadas pelos socialistas, sociais-democratas e bloquistas, todos a descer cinco décimas. No entanto, se as eleições fossem esta sexta-feira, António Costa venceria com 37,8% dos votos, contra 26,6% do PSD. Já o Bloco alcancaria 10,1%.

António Costa e Rui Rio voltam a aproximar-se ligeiramente, estando agora separados por 11,2 pontos percentuais, ao contrário dos 11,5 de quinta-feira.

A quarta força política seria a CDU com 5,1%, a quinta o CDS-PP com 4%. O PAN, que foi o único partido com representação parlamentar a ganhar terreno, subiu três décimas.

Partidos 26 de setembro 27 de setembro variações PS 38,3% 37,8% -0,5% PSD 26,8% 26,6% -0,2% BE 10,6% 10,1% -0,5% CDU 5,3% 5,1% -0,5% CDS-PP 4,4% 4,0% -0,4% PAN 3,3% 3,6% +0,3% Iniciativa Liberal 1,3% 1,6% +0,3% Livre 1,1% 1,1% 0,0 Chega 0,7% 1,1% +0,4% Aliança 0,7% 0,7% 0,0 Outros+Brancos/Nulos 7,5% 8,3% +0,8%

Impacto da exposição mediática

Apesar de ter passado de -16,7% para -13,8%, Marinho e Pinto, do PDR, foi o candidato com a pior avaliação no parâmetro do impacto da exposição mediática. No sentido contrário está Rui Rio, que tem vindo a subir desde o primeiro dia das sonsagens, e que conta agora com 14,8%.

António Costa recuperou ligeiramente no impacto da exposição mediática, passando de -7% para -6,4%. A subir esteve também Assunção Cristas, que passou de -12,6% para -12%, André Silva, do PAN, (de -18,7% para 12,9%), Joacine Katar Moreira, do Livre, que subiu de 16,7% para 19%, e ainda o Chega que, apesar de continuar em terreno negativo, subiu de -13,9% para 11,4%.

O Bloco de Esquerda esteve mais próxima do terreno positivo, tendo subido de -6% para -8,4%. A CDU desceu de 1,6% para 1%.

Carlos Pinto, da Iniciativa Liberal, desceu mas continua em terreno positivo (de 28,6% para 22,7%) e Pedro Santana Lopes, do Aliança, desceu de 1,6% para 0%.

FICHA TÉCNICA SONDAGEM

Durante quatro dias (23 a 26 de Setembro 2019) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, o JN e a TSF uma sub-amostra de 150 entrevistas representativa do universo eleitoral português (não probabilístico) tendo por base os critérios de género, idade e região.

O resultado do apuramento dos quatro últimos dias de trabalho de campo, implica uma amostra 600 indivíduos que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,07%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos três principais operadores identificados pelo relatório da ANACOM, sempre que necessário são selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral.

As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores Portugueses, sobre temas relacionados com as eleições, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto nos vários partidos.

A taxa de resposta foi de 60,54%, a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A taxa de abstenção expressa na sondagem é de 5,2% a que acresce 40,2% que na abordagem inicial se recusaram a responder à entrevista por não pretenderem votar nesta eleição, totalizando 45,4% de abstenção.

A Ficha técnica completa bem como todos os resultados foram disponibilizados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizara oportunamente para consulta online.