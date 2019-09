O PSD mantém a trajetória de subida nas sondagens desde que se iniciaram as sondagens diárias da Pitagórica para a TVI. Em sentido inverso mantém-se o PS, que continua a cair nas intenções de voto, mas, mesmo assim, se as eleições fossem esta segunda-feira, o partido liderado por António Costa vencia com 37,6% dos votos contra 27,7% do PSD.

Os socialistas voltam a ser a força que mais cai entre as principais forças políticas, menos 1,1% face à sondagem de domingo, passando de 38,7% para 37,6%. A distância para o PSD é, assim. A mais curta que já se registou entre os dois maiores partidos com assento parlamentar.

O CDS-PP é o segundo partido com a maior queda, menos 0,8% das intenções de voto, e está mais próximo do PAN, que ocupa o quinto lugar, que da CDU na terceira posição. Entre os partidos que sobem nesta sondagem destaque para o Bloco de Esquerda que volta a ultrapassar a barreira dos dois dígitos com 10,4% das intenções de voto.

Não é só nas intenções de voto que o PS desce, António Costa continua a perder opiniões favoráveis por parte dos eleitores. O secretário-geral dos socialistas perde 8% nas avaliações positivas contra uma subida de 16,7% por parte de Rui Rio.

A maior queda na avaliação dos líderes partidários continua a de André Silva. O deputado do PAN perde 33,3% de avaliações positivas, seguido de Assunção Cristas com menos 11.4%.

No que diz respeito ao posicionamento dos portugueses face a uma maioria absoluta continua a cair o número de eleitores favoráveis. Apenas 27,8% se mostram a favor de uma maioria, contra 64,3% que dizem estar contra.

FICHA TÉCNICA SONDAGEM