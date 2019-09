Ao quinto dia, o PSD caiu nas intenções de voto, depois de quatro dias seguidos a recuperar terreno ao PS, desde que se iniciaram as sondagens da Pitagórica para a TVI. Em sentido inverso, o PS subiu pela primeira vez. De terça para quarta-feira, o PS subiu 0,4 pontos percentuais (de 36% para 36,4%). O PSD registou uma quebra de 1,5% (de 28,5% para 27%).

Se as eleições fossem hoje, António Costa e o PS teriam uma vantagem de quase 10 pontos percentuais em relação ao PSD de Rui Rio.

O terceiro partido com mais intenções de voto, de acordo com a sondagem da Pitagórica para a TVI, Jornal de Notícias e TSF, continua a ser o Bloco de Esquerda, continuando uma tendência de subida, ainda que muito ligeira (10,5% para 10,6%).

O CDS-PP mantém os 4,4% nas intenções de voto que já havia registado ontem, terça-feira, ficando mais longe da CDU, que obteve 6,9% das intenções de voto, mais 0,1% do que a última sondagem.

Mais distante dos primeiros cinco partidos está o PAN. O partido de André Silva voltou a cair e conta com 3% das intenções de voto (desceu 0,7%). Mas não é só aqui que o PAN perde. Apesar de ter passado de 29,2% negativos para 23,5% negativos, André Silva continua a ser o candidato com a pior avaliação no parâmetro do impacto da exposição mediática, que continua a ser liderado por Rui Rio com 13,1%.

António Costa recuperou ligeiramente no impacto da exposição mediática, passando de 9,8% negativos para 8,9% negativos. Além de Rui Rio, Carlos Pinto, da Iniciativa Liberal, é o único candidato com avaliação acima de 0%, tendo obtido 11,8%.

A seguir a André Silva, Marinho Pinto, do PDR, é o segundo candidato com pior avaliação no impacto exposição mediática (16,7% negativos). Joacine Katar Moreira, do Livre, e Pedro Santana Lopes, do Aliança, subiram: ambos os candidatos tinham 20% negativos, passando para 0% e 3,4% negativos, respetivamente.

Catarina Martins desceu no impacto da exposição mediática de 2,3% para 0%, assim como Assunção Cristas (de 7,4% negativos para 10,9% negativos) e Jerónimo de Sousa (0% para 0,5% negativos).

FICHA TÉCNICA SONDAGEM

Durante 4 dias (21 a 24 de Setembro 2019) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, o JN e a TSF uma sub-amostra de 150 entrevistas representativa do universo eleitoral português (não probabilístico), tendo por base os critérios de género, idade e região.

O resultado do apuramento dos 4 últimos dias de trabalho de campo, implica uma amostra 600 indivíduos que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,07%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos 3 principais operadores identificados pelo relatório da ANACOM, sempre que necessário são selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral.

As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses, sobre temas relacionados com as eleições, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto nos vários partidos.

A taxa de resposta foi de 60,36% , a direção técnica do estudo é de Rita Marques da Silva. A taxa de abstenção expressa na sondagem é de 5% a que acresce 38,2% que na abordagem inicial se recusaram a responder à entrevista por não pretenderem votar nesta eleição, totalizando 43,2% de abstenção.

A Ficha técnica completa bem como todos os resultados foram disponibilizados junto da ERC que os disponibilizará oportunamente para consulta online.