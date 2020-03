O ministro das Finanças, Mário Centeno, deverá sair do Governo entre junho e julho deste ano.

Segundo avança o jornal Observador, António Costa estará a preparar uma remodelação no Governo para substituir Centeno que termina a 13 de julho a função como presidente do Eurogrupo.

Já nem é notícia para ninguém”, comentou fonte do Executivo ao Observador.

O ministro das Finanças sairá do Eurogrupo em julho, o mesmo mês em que vaga o cargo de governador do Banco de Portugal, função que Centeno ambiciona, afirma o jornal Observador.

O Governador do Banco de Portugal é nomeado através de uma resolução do Conselho de Ministros, sob a proposta do Ministro das Finanças.

Assim, será o sucessor de Centeno no Ministério das Finanças quem indicará o atual ministro para o cargo de governador.

O Governo não vê conflitos de interesse nesta passagem e, para já, não há nomes confirmados de quem poderá ser o sucessor de Centeno.