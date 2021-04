A Concelhia do PSD da Amadora reafirmou, esta quinta-feira, a confiança na candidatura de Suzana Garcia à autarquia.

A Concelhia da Amadora regista com agrado e com muita confiança o bom acolhimento dos amadorenses à candidatura da Dra. Suzana Garcia à presidência da Câmara Municipal da Amadora", lê-se no comunicado.