O Ministro da Defesa demitiu-se ao final da tarde, mas horas antes de o anunciar marcou presença na tomada de posse da nova Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, ao lado de outros ministros e de António Costa.

As câmeras captaram o último abraço público entre António Costa e Azeredo Lopes, que, no final da cerimónia, atravessaram juntos a Sala das Bicas para sair do Palácio de Belém. Nenhum dos dois prestou declarações.

Azeredo Lopes demitiu-se pouco depois das 17 horas, pedido já aceite por Costa.