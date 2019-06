O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou, este sábado, os atletas medalhados nos Jogos Europeus, felicitação extensível a todos os que estão a competir, e fez votos do maior sucesso dos atletas em prova.

Numa nota publicada na página da Internet da Presidência da República pode ler-se que Marcelo Rebelo de Sousa “enaltece a participação dos 98 atletas que compõem a missão portuguesa, regozija-se com as medalhas já conquistadas e faz votos no maior sucesso dos atletas em prova”.

As ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram duas medalhas nos II Jogos Europeus, uma de bronze e outra de prata.

A judoca Telma Monteiro deu a terceira medalha a Portugal ao bater a holandesa Sanne Verhagen num dos combates do bronze da categoria de -57kg, mantendo o pleno de pódios em Europeus.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.