O porta-voz do PAN, André Silva, é o convidado do programa "Tenho uma Pergunta para si", esta quarta-feira, 4 de setembro, no Jornal das 8, em simultâneo na TVI e na TVI24.



Numa entrevista conduzida pelo jornalista Pedro Pinto, o deputado do PAN e candidato nas eleições de 6 de outubro, será também questionado pela jornalista Paula Costa Simões e pelos comentadores Constança Cunha e Sá e Pedro Santos Guerreiro.

Pode fazer também a sua pergunta, através da hashtag #perguntaPAN, pois vamos selecionar, nas redes sociais, perguntas que os cidadãos querem fazer a André Silva.

Durante o debate e para participar no debate online, utilize a hashtag #PANTVI24 e acompanhe tudo no site tvi24.pt