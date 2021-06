O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, assegurará no domingo, em nome do Governo, a representação portuguesa no jogo do europeu de futebol Portugal-Bélgica, em Sevilha, cidade espanhola com elevado risco de covid-19.

A decisão foi tomada este sábado na sequência de uma conversa entre as três mais altas figuras do Estado, Presidente da República (PR), presidente da Assembleia da República (PAR) e primeiro-ministro, a fim de definirem as regras da representação portuguesa nos jogos do europeu de futebol, disse à Lusa fonte governamental.

De acordo com o esquema definido, e se Portugal se qualificar até à fim da prova, nos quartos de final estará presente o presidente da AR, Ferro Rodrigues, nas meias-finais será a vez do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e, na final, prevista para Londres, estarão os três, PR, PAR e o primeiro-ministro, António Costa.

A decisão foi tomada a fim de garantir a representação de Portugal em qualquer caso, independentemente das condições da pandemia.

O Presidente da República anunciou hoje que já não se deslocaria a Sevilha, devido à situação pandémica nesta cidade andaluza, o que motivou igual decisão por parte de Ferro Rodrigues, que era seu convidado, de acordo com os termos de uma nota gabinete do presidente da Assembleia da República também divulgada este sábado.