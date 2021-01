O candidato presidencial Tiago Mayan Gonçalves considerou que esta quarta-feira o primeiro-ministro anunciou “as mesmas medidas de sempre” e insistiu na necessidade de compensar os negócios afetados pelo confinamento para se evitar a “destruição económica e social”.

Hoje ouvimos o primeiro-ministro a falar praticamente uma hora e parecia um primeiro-ministro que tinha acabado de tomar posse. Parece que não foi este Governo que esteve a gerir este processo da pandemia e que nos trouxe a um ponto onde estamos entre a espada e a parede”, afirmou o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL).

Tiago Mayan falava aos jornalistas, no Porto, no final do Conselho de Ministros que aprovou as medidas de confinamento geral ao abrigo do novo estado de emergência.

O candidato a Presidente da República disse não ter ouvido, por parte de António Costa, uma “assunção de responsabilidade pela situação" que o país está a atravessar "neste momento”.

Ouvimos as mesmas medidas de sempre, as medidas que já temos tido constantemente e agora mais reforçadas, mas as mesmas medidas de sempre à espera de resultados diferentes”, salientou.

Na sua opinião, o que era importante era o primeiro-ministro e o Governo assumirem “finalmente a responsabilidade das suas decisões determinando o confinamento de pessoas e atividades, de restaurantes, cabeleireiros, ginásios e lojas, e decidirem qual “vai ser a forma de direta e imediatamente e sem burocracias compensar estes negócios”.

Porque se não vamos enfrentar a destruição económica e social”, frisou Tiago Mayan.

Portugal vai “regressar ao dever de recolhimento domiciliário”, a partir das 00:00 de sexta-feira, tal como em março e em abril, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, na conferência de imprensa, alertando para este ser, simultaneamente, o momento “mais perigoso, mas também um momento de maior esperança”.