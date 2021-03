Marcelo Rebelo de Sousa é empossado esta terça-feira naquele que vai ser o seu segundo mandato enquanto Presidente da República. O que esperar do Presidentedestes próximos cinco anos em Belém?

Paulo Pedroso, antigo ministro socialista e ex-porta-voz do PS, o Presidente da República vai fazer “ajustes significativos” neste segundo mandato e, como “sinal precoce”, o antigo dirigente socialista aponta para a forma como têm sido anunciados os assessores para escrutinar o dinheiro da “bazuca europeia”.

Creio que vai procurar aparecer como alguém que supre deficiências do primeiro-ministro, como alguém que supre deficiências do Governo”, afirmou.

Tiago Mayan Gonçalves, candidato da Iniciativa Liberal à presidência da República, considera que os próximos cinco anos do mandato do Marcelo serão mais focados nos danos causados com “a destruição económica e social” do país.

O liberal criticou ainda aquilo que considera ser uma dicotomia “entre as palavras e os atos”, muito presente no Presidente da República.

O grande dilema com Marcelo está entre as palavras e os atos. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que ia ser o mesmo e é isso que eu temo”, explicou.

Já a comentadora da TVI Maria João Marques sublinha que os tempos vão apresentar desafios diferentes a Marcelo, que presidiu cinco anos de crescimento económico e sem grandes dificuldades.

Marcelo vai reforçar o seu papel de descrispador e isso acho que é algo que lhe agrada bastante”, afirmou.

Joana Amaral Dias aproveitou a ocasião para utilizar as palavras do comentador Marcelo contra si próprio, lembrando a altura em que o Presidente da República considerou que “dez anos em Belém” eram uma “eternidade”.