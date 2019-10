O partido liderado por Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans, ficou em segundo lugar na freguesia a que pertence o líder, perdendo o primeiro lugar para o PS por apenas cinco votos.

Segundo os resultados eleitorais já apurados para a freguesia de Rans, concelho de Penafiel, o PS teve 287 votos, enquanto o RIR – Reagir, Incluir e Reciclar – obteve 282 votos.

Resultados eleitorais finais em Rans (DR)

Em terceiro lugar em Rans ficou o PSD, com 211 votos, seguido pelo Bloco com 51, pelo CDS com 21 votos e pelo PAN com 20 votos.

Veja aqui os resultados do RIR, distrito a distrito

Na freguesia de Rans, com 1.522 inscritos, votaram 945 pessoas, 62% do eleitorado da freguesia.