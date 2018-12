O PCP está a promover um abaixo-assinado para que o passe de 40 euros para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) seja alargado aos restantes concelhos do distrito de Lisboa, que não estão abrangidos pela medida, foi hoje anunciado.

Há um conjunto de populações que, fazendo deslocações regulares para Lisboa e necessitando também de comprar passe para Lisboa, por não pertencerem à AML, neste momento estão reféns de passes que custam 150 e mais euros”, justificou à agência Lusa, Manuel Gouveia, responsável pela área dos transportes na organização distrital de Lisboa do PCP.

A recolha de assinaturas começou a ser feita junto de utentes dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

Em janeiro, os comunistas pretendem entregar o abaixo-assinado aos sete municípios, às comunidades intermunicipais do Oeste (OesteCim) e da Lezíria do Tejo, à Área Metropolitana de Lisboa e ao Governo como forma de pressão “para que as soluções sejam encontradas para o alargamento da redução tarifária nos transportes àqueles concelhos”.

A Área Metropolitana de Lisboa está em conversações com as Comunidades Intermunicipais limítrofes para um acordo que permita reduzir o preço dos passes também para quem se desloca a partir desses concelhos para Lisboa, sendo uma delas a OesteCim.

Atualmente, um residente de Arruda dos Vinhos, a 35 quilómetros e 40 minutos da capital, paga 138,50 euros por um passe mensal combinado para Lisboa (autocarro/metro/Carris).

De Alenquer ou Sobral de Monte Agraço, a 45 quilómetros ou a 45 minutos de Lisboa, o mesmo passe custa 160,70 euros.

O passe sobe para 165 euros, de Torres Vedras (a 45 minutos ou a 50 quilómetros de Lisboa), para 183,50, da Lourinhã (uma hora ou 70 quilómetros de Lisboa), para 186,50, do Bombarral (uma hora ou 70 quilómetros de Lisboa), ou para 187,50 euros, de Caldas da Rainha (uma hora e 20 minutos ou 90 quilómetros de Lisboa).

A OesteCim integra os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras (distrito de Lisboa) e Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos, Nazaré, Peniche (distrito de Leiria).

Azambuja pertence à Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.