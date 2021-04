Os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa anunciaram esta quinta-feira que Portugal e a NATO vão retirar as tropas alocadas para a Missão Resolute Support, que decorria no Afeganistão.

A retirada começa a efetivar-se a 1 de maio, depois de os primeiros militares portugueses terem chegado ao país em 2002. Desde então, o contingente luso já mobilizou para aquele país mais de 4.500 militares.

Com esta retirada, conclui-se um importante e prolongado contributo português na luta contra o terrorismo", refere o comunicado.

Durante o tempo em que as tropas da NATO estiveram no local "registaram-se no Afeganistão importantes progressos em termos de estabilidade e segurança, bem como em termos de desenvolvimento social, incluindo em particular os direitos de mulheres e o acesso à educação para as raparigas", realça o Governo.

Para a retirada, Portugal vai ajustar-se com os aliados, sendo que a Força de Reação Rápida vai manter-se na proteção do Aeroporto Internacional de Cabul até ao final de maio.

Portugal mantém o seu compromisso com os esforços da comunidade internacional no combate ao terrorismo em todas as suas formas e manifestações, de que são exemplos os contributos nacionais do Médio Oriente ao Sahel, do Corno de África a Moçambique", vinca o comunicado.

O envio de tropas da ONU para o Afeganistão surgiu na sequência dos ataques terroristas do 11 de setembro de 2001.