Portugal deverá receber, a partir de 17 de maio, turistas britânicos, caso apresentem ou o certificado de vacinação ou um teste negativo à covid-19 recente. Quem o diz é a secretária de Estado do Turismo.

A secretária de Estado defendeu ainda que o Reino Unido deveria poder integrar o plano do "passaporte verde" da União Europeia, para facilitar as viagens.

Recorde-se que o Reino Unido retirou Portugal da lista vermelha de restrições de voos a partir do dia 19 de março. Uma decisão que abrange não só Portugal continental, como os arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Significa isto que os viajantes que partam de território nacional vão poder realizar o isolamento profilático em casa, em vez de pagarem 1.750 libras por um hotel (2.038 euros).

Esta notícia surgiu no mesmo dia que o Governo português decidiu prolongar a suspensão de todos os voos, comerciais ou privados, de e para o Brasil e Reino até 31 de março, devido às novas estirpes do SARS-CoV-2 detetadas nestes países.

No contexto da situação epidemiológica provocada pelo vírus SARS-CoV-2, o Governo decidiu prolongar, até ao dia 31 de março, as medidas restritivas do tráfego aéreo. Assim, mantêm-se suspensos todos os voos, comerciais ou privados, dos aeroportos ou aeródromos de Portugal continental, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido", lê-se no comunicado do Ministério da Administração Interna.