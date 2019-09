Durante o programa “Tenho Uma Pergunta Para Si”, a TVI tem disponibilizado um barómetro que mede a avaliação dos telespectadores que se expressam no Twitter sobre as respostas dos líderes partidários durante as entrevistas.

Esta ferramenta, lançada pela TVI nas eleições Legislativas de 2015, contabiliza duas hashtags qualitativas sobre como o telespectador avalia as respostas do entrevistado, utilizando, por exemplo #CostaBEM ou #CostaMAL, durante o programa televisivo, que tem início na TVI e se prolonga na TVI24.

Ao longo da emissão televisiva, estas hashtags são medidas em tempo real, de forma a sabermos qual está a ser mais utilizada, mas também qual a tendência durante a entrevista. Por exemplo, a hashtag #CostaMAL pode ser a mais utilizada no cúmulo da entrevista, mas a tendência #CostaBEM pode estar à frente durante alguns instantes, ainda que esse fluxo de participações possa não ser suficiente para inverter a tendência negativa do barómetro.

Existem vários fatores que podem influenciar o número de avaliações contabilizadas pela nossa ferramenta. Por uma questão de transparência, o número de utilizações das hashtags é comunicado no final de cada programa “Tenho Uma Pergunta para Si”, em direto, aos entrevistados, bem como a percentagem de votos obtidos nas hashtags.

O número de participações divulgado tem em conta apenas o período de tempo em que decorre o programa “Tenho Uma Pergunta Para Si”. Quando a entrevista televisiva termina, estas hashtags continuam a fazer parte do debate que habitualmente ainda decorre no Twitter, como noutras redes sociais, mas importa sublinhar que as hashtags pós-programa não são contabilizadas no nosso barómetro, apesar do Twitter, como é natural, continuar a aceitá-las. Durante a entrevista, o barómetro contabiliza retweets dos utilizadores do Twitter que estejam a utilizar as hashtags que estamos a avaliar.

Na contabilização do barómetro, de forma a evitar que um mesmo utilizador efetue tweets consecutivos num período muito curto de tempo e, desse modo, desvirtue o resultados, apenas consideramos um único ”voto/hashtag”, do mesmo utilizador, num período pré-configurado. Esta medida anti-spam permite travar o surgimento de tweets de uma única conta do Twitter de forma contínua, ou seja, eventuais tentativas de manipulação de resultados.

Importa ainda referir que o barómetro da TVI não deixa de contabilizar hashtags em tweets que foram entretanto eliminados após a entrevista televisiva.

#CostaMAL venceu #CostaBEM

Não é por acaso que estamos a utilizar o exemplo das hashtags #CostaBEM e #CostaMAL para explicar, detalhadamente, e com a maior das transparências, como funciona o barómetro do programa “Tenho Uma Pergunta Para Si”.

Após a entrevista ao primeiro-ministro e recandidato do PS, na quarta-feira, dia 28 de agosto, na TVI e TVI24, surgiram no Twitter vários comentários a duvidar dos resultados do barómetro que avaliou negativamente em 58% a prestação de António Costa na entrevista. A TVI foi acusada de manipular os resultados, o que refuta terminantemente.

A fim de certificar a contabilização dos números por nós divulgados, a TVI recorreu a uma ferramenta externa - o tweetbinder.com - para avaliar novamente e, de forma totalmente independente, a contabilização das hashtags #CostaBEM e #CostaMAL.

Considerando não apenas o período da entrevista, esta ferramenta contabilizou entre os dias 23 e 30 de agosto um total de 7.001 participações/votações, das quais 4.175 (60%) #CostaMAL e 2.826 (40%) #CostaBEM. Ou seja, não há qualquer dúvida de que as opiniões negativas superaram de forma clara e inequívoca as positivas.

De acordo com os dados do relatório do Tweet Binder, 1.637 utilizadores do Twitter usaram a hashtag #CostaMAL em média 2,55 vezes cada um, enquanto 970 contas desta rede social usaram a hastag #CostaBEM, resultando numa média de 2,91 tweets por utilizador. O alcance potencial da hashtag #CostaMAL foi de 1,3 milhões de perfis de utilizadores únicos, com uma média de 692 seguidores cada. O alcance potencial da hashtag #CostaBEM foi de 838 mil utilizadores únicos do Twitter, com uma média de 856 seguidores cada.

Contas de Twitter fantasma influenciam resultados?

As máquinas partidárias cedo descobriram nas redes sociais formas de propaganda das ideias políticas que defendem. Chegam diretamente e de forma muito rápida a esta audiência e podem ter grande impacto se conseguirem tornar alguns posts virais em acesas discussões. Este é um tema na ordem do dia ou não fosse a última eleição presidencial norte-americana, entre outras, manipulada pelo fenómeno das fake news nas redes sociais, conforme concluíram vários relatórios independentes.

Com as eleições Legislativas a aproximarem-se, a TVI detectou o surgimento de algumas contas de Twitter feitas apenas para as votações nas hashtags usadas no programa “Tenho Uma Pergunta Para Si”. Apesar de algumas dessas contas poderem ser autênticas, outras poderão servir apenas para tentar manipular os resultados de avaliações como as que usámos, com recurso a hashtags do tipo #CostaBEM e #CostaMAL.

Lista das principais contas de Twitter que mais usaram a hashtag #CostaBEM

Lista das principais contas de Twitter que usaram a hashtag #CostaMAL

No entanto, essas contas não foram as mais relevantes nos resultados das votações. De acordo com o relatório da Tweet Binder, os principais utilizadores das hashtags são regulares utilizadores do Twitter, com dezenas, centenas e, muitas vezes, milhares de seguidores. E é importante referir que dos 1.637 votantes na hashtag #CostaMAL, 65,9% tweetou apenas uma vez a hashtag #CostaMAL e 13,8% tweetou duas vezes. De igual modo, dos 970 utilizadores que usou a hashtag #CostaBEM, 63,4% tweetou apenas uma vez e 14,43% duas vezes.