O Governo português formalizou hoje a candidatura ao Centro Europeu de Excelência para Combate às Ameaças Híbridas, visando aprender como se defender face a fenómenos como desinformação e ciberataques e criar um plano nacional para os combater.

Este é um tema interessante para Portugal porque temos, em Lisboa, a academia da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] sobre cibersegurança, que está a desenvolver uma ação nacional e a fazer a identificação dos nossos pontos de vulnerabilidade para podermos fazer um plano nacional de luta contra as ameaças híbridas”, afirmou à agência Lusa a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.