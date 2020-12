A dois dias do arranque da presidência portuguesa da União Europeia, a TVI recebeu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que se mostrou "otimista" com o futuro europeu, numa entrevista onde falou sobre os objetivos do Governo para esta presidência, do processo de vacinação na União Europeia e o acordo com o Brexit.

Por um lado, queremos concretizar as decisões que foram tomadas este ano. Isso significa desenvolver o plano de vacinação gratuita e universal para os cidadãos europeus, pôr no terreno os programas que constituem o Orçamento Plurianual da União Europeia e também ver aprovados todos os planos nacionais de recuperação”.

Caso estes objetivos sejam assegurados, o ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que a presidência portuguesa da União será um sucesso. Por outro lado, Santos Silva demonstrou vontade de avançar com “agendas comuns”, como “descarbonização da economia” e a “transição digital”, pondo sempre uma “ênfase forte na dimensão social”.

Sobre o processo de vacinação na União Europeia, o ministro elogiou a “lógica europeia de compra em bloco de vacinas”, que conseguiu assegurar uma distribuição igualitária entre países na União Europeia.

Augusto Santos Silva considerou que a maior dificuldade deste processo vai ser explicar às pessoas a necessidade de manter restrições e medidas de etiqueta respiratória, apesar de já se ter iniciado a vacinação.

O processo de vacinação vai durar muitos meses. As pessoas vão ter de continuar a usar máscaras”, explicou.

Questionado sobre se este é o momento mais difícil da história da União Europeia, Santos Silva colocou o pior para trás, afirmando que os recursos disponibilizados pela União Europeia para combater os efeitos económicos e sanitários da pandemia de covid-19 fazem com que o ministro olhe para o futuro “com otimismo”.

Até agora, estamos a responder à altura”, frisou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirma ainda que, apesar de ainda ser necessário aprovar uma larga quantidade de regulamentos, espera que os programas do fundo de recuperação entrem em execução no segundo trimestre.

Sobre o tema do Brexit, o ministro acredita que o acordo feito com o Reino Unido foi uma boa solução, mesmo podendo parecer “pouco ambicioso”.

É melhor um mau acordo a uma boa contenda”, sublinhou.

É também durante a presidência portuguesa da União Europeia que muda um dos rostos mais importantes da política internacional: Donald Trump abandona a presidência dos EUA e Joe Biden entra para a Casa Branca. Sobre se esta mudança se traduzirá numa melhoria das relações, Santos Silva revelou que, durante a presidência de Donald Trump, as relações com Portugal melhoraram.

As relações bilaterais entre Portugal e os Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump até melhoraram”, revelou.

Ainda no plano externo, Augusto Santos Silva deu conta de que a União Europeia vai realizar uma cimeira com a Índia, uma das maiores democracias do mundo, que faz parte da estratégia de abrir a Europa ao mundo, em todas as direções.