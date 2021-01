A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar “ansiosa” por trabalhar com o primeiro-ministro, António Costa, ao longo da presidência do Conselho da União Europeia (UE), que Portugal assumiu hoje.

Numa mensagem publicada na sua conta oficial Na rede social Twitter, Von der Leyen congratulou, em primeiro lugar, a chanceler alemã, Angela Merkel, pelo seu trabalho ao longo dos últimos seis meses, nos quais a presidência alemã viu a sua agenda ocupada pelas questões da pandemia de covid-19.

“Obrigada, Angela Merkel e presidência alemã do Conselho da UE por fazerem a UE avançar nos últimos seis meses, num ano tão desafiante”, começou por dizer Von der Leyen.

Thank you, dear Angela Merkel and @EU2020DE, for taking the EU forward over the past 6 months, in such a challenging year.



Good luck @antoniocostapm and @2021PortugalEU, I’m looking forward to working with you, for the recovery of Europe and the health of our citizens. https://t.co/DaCtfmKYnD