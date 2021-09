O PSD agradeceu esta terça-feira ao vice-almirante Gouveia e Melo e à sua equipa “todo o trabalho e esforço” na planificação e gestão do processo de vacinação contra a covid-19.

O PSD agradece ao vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da ‘task force’ para a vacinação contra a covid-19, e respetiva equipa, todo o trabalho e esforço desenvolvido, ao longo destes meses, por Portugal e pela saúde dos portugueses”, refere o partido, numa publicação na rede social Twitter.

Esta terça-feira foi anunciado o fim da missão da equipa coordenadora do processo de vacinação, na qual o vice-almirante Gouveia e Melo agradeceu à população e a todas entidades e profissionais envolvidos no plano de vacinação.

Julgo que temos de estar todos contentes por termos em conjunto feito uma coisa que vai ficar na história e agora vou-me despedir e vou voltar ao anonimato das minhas funções militares que é como deve de ser. Muito obrigada por tudo”, declarou Henrique Gouveia e Melo.

Também o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Defesa, presentes na cerimónia, elogiaram a capacidade de comando e de planeamento da equipa que coordenou o processo de vacinação em Portugal, considerando que reforçou o prestígio das Forças Armadas.

O contributo das Forças Armadas foi essencial. E é justo aqui referir que o vice-almirante e toda a sua equipa, com elementos dos três ramos, reforçou a ideia fundamental de que o país reconheça o quanto é fundamental o investimento nas Forças Armadas”, declarou o líder do executivo.

A ‘task force’ do plano de vacinação contra a covid-19 foi criada em novembro de 2020, cerca de um mês antes do arranque do plano de vacinação, tendo o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo assumido a sua coordenação em 03 de fevereiro, na sequência da demissão de Francisco Ramos.