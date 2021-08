Portugal atingiu os 70% de população com a vacinação completa contra a covid-19, revelou esta quinta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, que enfatizou o cumprimento da meta antes do prazo fixado pela ‘task force’.Recorde-se que a marca dos 70% de vacinados foi estabelecida pelo Governo para deixar cair o uso obrigatório de máscara na rua.

Questionada sobre a possibilidade de deixar de utilizar máscara na rua a ministra diz que "ao ar livre, o distanciamento é barreira suficiente".

No entanto, só em setembro vai ser decidido se deixa de ser obrigatória a máscara na rua. A decisão tem de passar pelo Conselho de Ministros, que só se realiza na próxima semana, e ficará ainda nas mãos do Parlamento, depois de avaliar os dados epidemiológicos e de vacinação no país.

Atingida esta meta dos 70%, é esperado também que os casamentos, batizados e eventos culturais possam passar a operar com 75% da lotação. Transportes públicos também deixam de ter qualquer limite de lotação e vários serviços públicos voltam a ter atendimento presencial sem necessidade de agendamento prévio.

O Governo previu que a meta dos 70% de vacinados fosse atingida no princípio de setembro, mas será antes.

Atualmente, mais de 6,7 milhões de pessoas (66%) residentes em Portugal completaram a vacinação contra a covid-19, revela o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o relatório de vacinação, publicado todas as terças-feiras, até domingo 6,76 milhões de pessoas (66%) concluíram a vacinação e 7,79 milhões (76%) tomaram pelo menos uma dose de vacina, números que colocam o país muito perto da primeira meta estabelecida pelo Governo.

Em declarações ao Público, Gouveia e Melo tinha admitido que, “em princípio”, a meta dos 70% de vacinados vai ser mesmo atingida” até ao final desta semana”.