A ministra da Saúde, Marta Temido, não descarta a possibilidade de fazer reforços de vacinação contra a covid-19. Contudo, admite que ainda "desconhecemos muito sobre a necessidade desses reforços".

Estamos a adquirir quantidades de vacinas para 2022 e para 2022 que permitirão esses reforços", adianta a ministra, alertando para a "prudência" na gestão da pandemia.

Questionada sobre os 24 "de uma das linhagens da variante Delta" em Portugal, a ministra frisa que as autoridades têm de seguir com atenção a evolução das mutações do vírus.

Interrogada sobre o que é que isto significa, em termos práticos, a ministra respondeu que este é "um esforço contínuo": "Sabemos desde há muito tempo que, enquanto não tivermos conseguido superar esta pandemia de uma forma total, estaremos expostos às mutações e às novas variantes".