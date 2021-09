As cerimónias fúnebres do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que morreu nesta sexta-feira, aos 81 anos, realizam-se no fim de semana e vão ter honras de Estado.

O velório tem lugar no sábado, no antigo Picadeiro Real e Museu dos Coches, em Belém, junto ao Palácio, e será aberto ao público entre as 12:00 e as 23:00, segundo informação avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

No domingo, o funeral realiza-se no Mosteiro dos Jerónimos, numa cerimónia que não será religiosa, mas terá honras de Estado, entre as 11:00 e as 13:00.

O corpo seguirá, por fim, para o cemitério do Alto de São João, onde vai ficar no jazigo da família.