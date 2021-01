O candidato presidencial do Chega desafiou este sábado os seus apoiantes a responderem ao movimento #VermelhoemBelém com uma “campanha dos lábios negros, de luto” pelo estado do país, num comício noturno, em Bragança.

Por mim, meus amigos, os meus lábios seriam pintados de preto pelo luto que tenho pelo estado da nação. Chamemos-lhe campanha dos lábios negros porque é forma como devemos dizer o estado em que o país está”, afirmou André Ventura.

Dirigentes, deputados e militantes bloquistas resolveram pintar os lábios de vermelho e colocar vídeos e fotos desse momento nas redes sociais, fenómeno que se tornou viral em apoio à concorrente a chefe de Estado Marisa Matias, que havia sido apoucada pelo deputado único do Chega por usar aquela cor de batom.

De luto pela falta de condições na saúde, de luto pelo abandono dos nossos idosos, de luto pelo esquecimento do interior, de luto pela falta de justiça que temos, de luto por terem esquecido os portugueses de bem. Lábios negros e não lábios vermelhos, é o que temos de de fazer até ao fim da nossa campanha”, declarou o líder da extrema-direita parlamentar.

Segundo o presidente do Chega, “se esta candidatura ficar à frente da esquerda e da extrema-esquerda, então é um claríssimo sinal vermelho para o Governo inverter aquilo que tem feito ao país e um claríssimo sinal vermelho para que Marcelo Rebelo de Sousa, a vencer, inverta o seu estilo de Presidência”.

Não vamos mais aceitar um Presidente de ‘selfies’ e mergulhos no mar que não queira saber como é que está a saúde e a justiça para os seus cidadãos”, afirmou.

As eleições presidenciais realizam-se em plena epidemia de covid-19 em Portugal em 24 de janeiro, a 10.ª vez que os cidadãos portugueses escolhem o chefe de Estado em democracia, desde 1976. A campanha eleitoral começou no dia 10 e termina em 22 de janeiro.

Há outros seis candidatos: o incumbente Marcelo Rebelo de Sousa (apoiado oficialmente por PSD e CDS-PP), a diplomata e ex-eurodeputada do PS Ana Gomes (PAN e Livre), o eurodeputado e dirigente comunista, João Ferreira (PCP e “Os Verdes”), a eurodeputada e dirigente do BE, Marisa Matias, o fundador da Iniciativa Liberal Tiago Mayan e o calceteiro e ex-autarca socialista Vitorino Silva (“Tino de Rans”, presidente do RIR - Reagir, Incluir, Reciclar).