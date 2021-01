Para quem conhece a postura de André Ventura quer em debates, quer, por exemplo, nas intervenções no Parlamento, talvez tenha ficado surpreendido com um momento que marcou a reta final do frente a frente com Vitorino Silva, na RTP3.

O deputado único e presidente do Chega tem sempre resposta para todas as perguntas, acusações e indiretas. Mas no debate desta segunda-feira, houve uma questão que o deixou em silêncio absoluto: seria mais fácil o Chega entender-se com o PSD se fosse Pedro Passos Coelho o presidente, ao invés de Rui Rio?

Ao final de seis segundos Ventura reagiu: "não vou fazer comentários sobre isso".

Esta observação surgiu depois de ter sido questionado se via Donald Trump como uma referência, tendo respondido que não e que as suas referências "são homens como Sá Carneiro, como o Papa João Paulo II".

"Eu acredito que numas próximas eleições o Chega vai ter um papel decisivo"

André Ventura admitiu que não tem como objetivo uma candidatura às próximas legislativas e que o programa do partido que fundou é "presidencialista". Ainda assim, não deixa de ter como propósito a alteração da Constituição.

Eu acredito que numas próximas eleições, embora legislativas, o Chega vai ter um papel decisivo. Se me disser: vai ganhar as eleições imediatamente e constituir Governo sozinho? Não. Mas eu acredito que, em breve, o Chega será fundamental ou para um Governo, ous erá capaz de eleger um Presidente da República e isso levará à transformação do regime".

Sobre o facto de ter saído do PSD e ultimamente só conseguir alguns apoios junto de Rui Rio, Ventura disse que não se vai aliar ao PS, nem ao Bloco de Esquerda, nem ao PCP para constitui Governo.

À direita já toda a gente percebeu que sem o Chega e sem o PSD não haverá maiorias de direita em Portugal. As sondagens mostram isso. (...) O Chega e o PSD serão os pontos fundamentais da direita em Portugal e terão, de alguma forma, de criar condições para haver um Governo".

Voltando à corrida às presidenciais, mas sem sair da questão da direita em Portugal, o presidente do Chega disse que se ficar atrás de Ana Gomes significa que fez "um mau trabalho e tenho que assumir isso como político", realçando que a principal meta é ir a uma segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo está completamente desacreditado à direita e isso favorece muito. Se o povo da direita sair para votar, como eu espero, no dia 24, eu acredito que o André Ventura estará numa segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa".

Vitorino: "Há muita coisa que eu concordo com o André"

Vitorino Silva começou por dizer que teve mais votos que o Chega e o Iniciativa Liberal nas presidenciais há cinco anos, mas que existem vários ideias de André Ventura das quais partilha da mesma visão.